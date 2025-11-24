إقبال لافت على افتتاح سوق المزارعين في السوق العتيق بزوق مكايل

افتتح رئيس بلدية زوق مكايل ورئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح الياس البعينو وأعضاء المجلس البلدي، سوق المزارعين في السوق العتيق في زوق مكايل، وسط مشاركة لافتة من المنتجين المحليين وحضور أهلي. وقد تميّز المعرض بتنوع واسع من المنتوجات اللبنانية، من مؤونة ومواد غذائية تقليدية، إلى الفاكهة والخضار الطازجة.

وألقى رئيس البلدية بعينو كلمة شدّد فيها على أهمية دعم المزارع والمنتج اللبناني، معتبرًا أن هذا النوع من المبادرات يعزز ارتباط المواطن بأرضه ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي والاستفادة من خيرات الأراضي الزراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق المزارعين سيقام كل يوم سبت في السوق العتيق، حيث سيضمّ مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضار والمنتوجات المحلية التي تتيح للزوّار فرصة تذوّق واختيار أفضل الإنتاجات اللبنانية.

