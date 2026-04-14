سوري سرق 100 ألف دولار من داخل محل في سير الضنية وفر الى سوريا

تعرّض المدعو “غ.ا” لعملية سرقة مبلغ 100 ألف دولار من داخل محله في بلدة سير الضنية.

وبحسب المعطيات التي توفرت كان الضحية يُخفي المبلغ داخل جهاز صوتي (سبيكر)، قبل أن يلاحظ أحد الموظفين وهو من التابعية السورية، مكان المال ويقوم بسرقته ثم يلوذ بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة “لبنان 24”.

وأشارت المعلومات إلى أن المشتبه به دخل الأراضي السورية، فيما تقدّم الضحية بادعاء لدى الفصيلة المعنية، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

