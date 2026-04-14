سوريّ يسطو في التل – طرابلس.. وشعبة المعلومات تُحبط العملية

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، وتوقيف مرتكبيها، ولا سيّما جرائم السّلب والنّشل، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيف مشتبهٍ فيه، بالجرم المشهود، أثناء محاولته سلب حقيبة يد عائدة لإحدى المواطنات في محلّة التّل – طرابلس، وتبيّن أنّه يُدعى:

ح. ك. (مواليد عام 2001، سوري الجنسية)

سُلِّمَ الموقوف إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.

