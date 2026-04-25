سوريون بقبضة شعبة المعلومات في طرابلس.. مخدرات وسلب ومحاولة قتل

‏صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

‏ في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة آفة تعاطي المخدّرات وترويجها، والحدّ من جـ.. رائم السلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أربعة أشخاص بتعاطي المخدّرات وترويجها، إضافةً إلى تنفيذ عمليات سلب بحقّ مواطنين في منطقة طرابلس – ساحة التلّ.

‏ بنتيجة الاستقصاءات والإجراءات الميدانية والاستعلامية، تمّ تحديد هويّة المشتبه بهم، وتوقيفهم بالجـ… رم المشهود في محلّة ساحة التلّ، أثناء قيامهم بتعاطي المخدّرات وترويجها، وهم:

‏– ع. ن. (مواليد عام 2004، سوري الجنسية)

‏– أ. ب. (مواليد عام 2002، سوري الجنسية) بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إطلاق نار، ومذكّرتا توقيف بجرائم محاولة قتل، وسرقة.

‏– أ. ح. (مواليد عام 1995، مكتوم القيد) بحقّه مذكّرة بطاقة دليل بجـ.. رم أسلحة.

‏– أ. غ. مواليد عام 2008، سوري الجنسية) قاصر. بحقّه مذكّرتا بطاقة دليل بجـ.. رم عدم نقل هوية.

‏ بتفتيشهم، تمّ ضبط: دفتر ورق لفّ سجائر، حبتَين ريفوتريل، أربع حبّات ترامال، كمّية من حشيشة الكيف، ظرف يحتوي على ٢٥٧ حبّة كبتاغون، كمّية من حشيشة الكيف، وثلاثة هواتف خلوية.

‏ بالتحقيق معهم، وبحضور مندوب الأحداث بالنسبة للقاصر، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تعاطي المخدِّرات، وأنكروا موضوع ترويجها، إلّا أنّ الأوّل أفاد بأنّ الثاني هو من يقوم بتزويدهم بالمخدّرات وبيعها لهم.

‏أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأُودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة القضاء.

