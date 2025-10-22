لبنان

وفاة شاب سوري أثناء ممارسة هواية الصيد في منطقة العريضة – سهل عكار

Published: ساعتين ago
سهل عكار

توفي قاصر من آل عيسى من التابعية السورية، إثر إصابته بطلقٍ ناري في وجهه من بندقية صيد، أثناء قيام عدد من الصيّادين بممارسة هواية الصيد داخل إحدى الأراضي في منطقة العريضة – سهل عكار، ما أدّى إلى وفاته على الفور.

Join our WhatsApp group - Cedar News

وقد سلّم الصيّاد الذي تسبّب بالحادث نفسه إلى الأجهزة الأمنية، التي باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: ساعتين ago
زر الذهاب إلى الأعلى