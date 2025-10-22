وفاة شاب سوري أثناء ممارسة هواية الصيد في منطقة العريضة – سهل عكار

توفي قاصر من آل عيسى من التابعية السورية، إثر إصابته بطلقٍ ناري في وجهه من بندقية صيد، أثناء قيام عدد من الصيّادين بممارسة هواية الصيد داخل إحدى الأراضي في منطقة العريضة – سهل عكار، ما أدّى إلى وفاته على الفور.

وقد سلّم الصيّاد الذي تسبّب بالحادث نفسه إلى الأجهزة الأمنية، التي باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.