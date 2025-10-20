بالفيديو: تدهور سيارة في سن الفيل يسفر عن إصابة

شهد طريق حبتور – شيفروليه حادثًا مؤلمًا بعد انزلاق سيارة من على الجسر، مما أدى إلى سقوطها في قطعة أرض ترابية مجاورة للطريق.

تدهور سيارة في سن الفيل يسفر عن إصابة #عاجل pic.twitter.com/a379kuB0nK — Cedar News (@cedar_news) October 20, 2025

ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد انحرفت السيارة فجأة بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب في استقرارها داخل بورة قريبة من الموقع. وعلى الفور، هرعت فرق الإسعاف إلى المكان لتقديم الإسعافات اللازمة.

وأفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريح نتيجة تدهور مركبة وانقلابها على يمين الطريق الممتد من الشفروليه باتجاه مستديرة رزق الله سن الفيل.

