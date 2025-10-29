تعميم صورة المفقودة سميه ديب الموصل، هل من يعرف مكانها؟

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

– سميه ديب الموصل (مواليد عام 2009، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 28-10-2025، منزل ذويها الكائن في محلة شارع عزمي/ طرابلس، الى جهة مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة التل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

