سمير جعجع للطلاب: “أنتم مستقبل القوات والوطن.. والسياسة عمل مقدّس”

عبّر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عن فخره بالطلاب عموماً وبطلاب القوات خصوصاً، مؤكداً أنّهم يمثلون نبض الحزب ومستقبله الحقيقي، قائلاً: “أنا فخور بكم جداً، وأهمّ ما أطلبه منكم هو الاستمرار، لأنّكم تعملون من أجل أنفسكم ومن أجل الأجيال المقبلة لتعيش في وطنٍ أفضل ممّا عشناه نحن”.

كلام جعجع جاء خلال لقائه وفداً من طلاب القوات اللبنانية في جامعة القديس يوسف (USJ)، بحضور عدد من المسؤولين في مصلحة الطلاب، حيث دعاهم إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة، قائلاً: “إذا كان كل واحد منكم مؤثّراً في منطقته أو قريته، فسنربح الانتخابات حتماً”.

وأضاف: “ليس المطلوب أن نضاعف عدد نوابنا تسعة عشر نائباً إضافياً، بل يكفينا أن نربح ثلاثة أو أربعة نواب جدد لنضاعف قوتنا السياسية، لأنّ القوة الحقيقية ليست بالأرقام فقط، بل بتأثيرها في المعادلة الوطنية”.

وتحدث جعجع عن المعركة الانتخابية وقانون تصويت المغتربين، مشيراً إلى أنّ “المعركة في هذا الشأن طاحنة، ويجب أن نضع كل ثقلنا فيها، لأنّ زيادة عدد النواب تمنحنا وزناً أكبر في توجيه الحياة السياسية نحو الاتجاه الذي نريد”.

كما تطرّق إلى انتصار طلاب القوات في انتخابات جامعة القديس يوسف، معتبراً أنّ الفوز بـ19 كلية “إنجاز ممتاز”، وقال: “تحقيق هذه النتيجة في النظام النسبي يعني أن تأييدكم الشعبي في الجامعة لا يقلّ عن 70 إلى 75 في المئة، وهذا يعكس ثقة طلاب لبنان بخياراتكم”.

وأكد جعجع أن الفوز الانتخابي مهم لكنه ليس الهدف الأسمى، مشدداً على أن “الأهم هو وجودكم واستمراركم، لأنكم أنتم المستقبل، وأنتم الذين ستكملون المسيرة التي حملناها منذ 1975”.

وأضاف: “حزب القوات ليس حزباً تقليدياً يسعى إلى مكاسب آنية، بل هو حركة مقاومة وضمير ووجدان تاريخي للبنان، قاومنا بالسلاح والفكر والموقف، وسنستمر بالمقاومة من أجل قيام الدولة الحقيقية”.

ودعا الطلاب إلى التمسّك بالعمل السياسي وعدم اعتباره مرضاً أو عبئاً، قائلاً: “كثيرون يظنون أن السياسة مرض بسبب السياسيين الفاسدين، لكن الحقيقة أن أقدس عمل في الوجود هو العمل السياسي، لأنه يهتم بالشأن العام. السياسة المنضبطة هي أساس بناء الوطن، وبدونها لا شيء يمكن أن ينضبط”.

وختم جعجع قائلاً: “القوات أمانة في أعناقكم، وأنتم الجيل الذي سيحملها إلى المستقبل. اقرأوا تاريخ القوات جيّداً، ليس من الكتب فقط بل من حياة من سبقكم، من الذين استشهدوا وسُجنوا ونُفوا لكي تبقى هذه الحركة كما هي اليوم. أنتم امتداد 1500 عام من النضال الوطني، والآن جاء دوركم لتحافظوا على الأمانة”.

وفي ختام اللقاء، فاجأ طلاب القوات رئيسهم بقالب حلوى لمناسبة عيد ميلاده، فشاركهم الاحتفال قائلاً: “منذ خمسين سنة حتى اليوم، هذا أجمل عيد ميلاد فاجأني به أحد، لأنه جاء بغفلة وبمحبة صادقة منكم جميعاً”.

