لبنان

سلسلة غارات تستهدف ياطر وكفرا ومجدل سلم والجميجمة وتولين وفرون وقصف لاطراف شبعا

Published: dayين ago
شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات جوية مستهدفا بلدة ياطر بغارتين متتاليتين، وبلدة كفرا بغارة كما تعرضت اطراف بلدة الجميجمة لغارة .

وشن الطيران الاسرائيلي ايضا غارة على بلدة الصوانة واتبعها بغارة على مجدل سلم  وغارة على بلدة تولين. وتعرضت بلدة فرون بغارة جوية الا ان الصاروخ لم ينفجر ،في وقت استهدفت مدفعية العدو اطراف كفرشوبا بعدة قذائف مدفعية.

