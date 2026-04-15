سلب بقوة السلاح في طرابلس: قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيهما وتطلب مساعدة المواطنين

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالـــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة موقوفَين مشتبه فيهما بالقيام بجرائم سلب بقوّة السّلاح، وهما:

أ. د. (مواليد عام 2002، لبناني)

م. م. (مواليد عام 2004، لبناني)

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة طرابلس القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة الكائن في سراي طرابلس، أو الاتّصال على أحد الرقمَين: 626393-06 / 423039-06 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

