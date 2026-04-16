سلام: نرحّب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب مع الشكر لكل الجهود الدولية التي ساهمت في تحقيقه

في أول موقف رسمي بعد إعلان وقف إطلاق النار، رحّب رئيس الحكومة نواف سلام بالاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرًا أنه يشكّل إنجازًا للبنان بعد مساعٍ حثيثة منذ بداية الحرب.

وقال سلام إن وقف إطلاق النار كان “مطلبًا لبنانيًا محوريًا” سعت إليه الحكومة منذ اليوم الأول للحرب، وكان الهدف الأول خلال اللقاء الذي عُقد في واشنطن يوم الثلاثاء.

وأضاف أنه يهنئ اللبنانيين بهذا الإنجاز، مترحمًا على الشهداء الذين سقطوا، ومؤكدًا تضامنه مع عائلاتهم، ومع الجرحى، ومع المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح من مدنهم وقراهم، معربًا عن أمله في عودتهم في أسرع وقت ممكن.

كما توجّه بالشكر إلى الجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، إلى جانب دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية

يأتي موقف سلام بعد إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام، على أن يبدأ منتصف هذه الليلة، عقب سلسلة اتصالات مكثفة شملت الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسبق ذلك حراك دبلوماسي متسارع قاده لبنان، تمثل باتصالات بين عون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، شددت على أن وقف إطلاق النار يشكل المدخل الأساسي لأي حل شامل، في ظل تصعيد ميداني واسع وغارات طالت مناطق عدة في لبنان خلال الساعات الماضية

