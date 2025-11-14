سفير أميركي جديد يصل بيروت وسط ترقب دبلوماسي لافت

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت وصول السفير المعيّن ميشال عيسى إلى لبنان، مشيرةً إلى أنّه يتمتع بخبرة مهنية طويلة في القطاع المصرفي، حيث أمضى عقدين مميزين في تداول العملات وإدارة قاعات التداول وقيادة مبادرات مرتبطة بالائتمان والامتثال، قبل انتقاله لاحقًا إلى قطاع السيارات حيث حقّق حضورًا لافتًا.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن السفير عيسى وصل في 14 تشرين الثاني 2025، بعدما شغل سابقًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “نيوتن للاستثمار” في نيوتن – نيوجيرسي، مستندًا إلى خبرة اكتسبها خلال سنوات عمله في نيويورك وباريس. وقد تقاعد من العمل المصرفي عام 1999 ليتفرغ لشغفه بعالم السيارات.

وُلد عيسى في بيروت وقضى مرحلة طفولته المبكرة فيها، قبل انتقاله إلى باريس – فرنسا، حيث نال دبلوم الدراسات الجامعية العامة في الاقتصاد من جامعة باريس العاشرة نانتير، وتابع دراسته في كلية الدراسات العليا للبنوك في باريس.

ويُعرف السفير الجديد بشغفه بالرياضة، إذ شارك سابقًا في منافسات دولية في ألعاب القوى، قبل أن يركّز اهتمامه لاحقًا على رياضتي التنس والغولف. وهو متزوج ولديه ولدان، ويتحدث الفرنسية والعربية بطلاقة.

