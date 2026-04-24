سفيرة لبنان في واشنطن: تمديد وقف الأعمال العدائية خطوة لخفض التصعيد وحماية المدنيين

أعلنت سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ترحيبها بتمديد وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم الأحد، برعاية أميركية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزاماً مشتركاً بخفض التصعيد وتهيئة الظروف لإطلاق مفاوضات جدية. وشددت على ضرورة الاحترام الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية، مع التأكيد أن حماية المدنيين، بما في ذلك الصحافيون وعمال الإغاثة، تبقى أولوية قصوى. كما جدّدت تمسك لبنان بحدوده المعترف بها دولياً، مشيرة إلى أن الدولة اللبنانية تتخذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن وتعزيز الاستقرار.

