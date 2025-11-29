سعيد: زيارة البابا شرف كبير وتأكيد لحضور المسيحيين في أرضهم

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” فارس سعيد على حسابه عبر منصة “اكس” : “خصصّ البابا ليون الرابع عشر زيارة لبنان وهذا شرف ورجاء وفرح نقدّره عالياً. لا يزال لبنان يستدعي انتباه العالم و خاصة الكرسي الرسولي، وبغيابه يغيب المسيحيون من الارض حيث ولد المسيح وعاش ومات وقام. حضورنا رغم الظروف، وشهادتنا للمسيح هنا تتكامل مع اندفاعة الفاتيكان. هنا مقامنا”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.