سلب 15 ألف دولار وهاتف من مواطن عند مستديرة سعدنايل

تعرض المواطن ح.س لعملية سلب، بعدما تعطلت سيارته من نوع مرسيدس عند مستديرة سعدنايل.

وفي التفاصيل، أقدم شخص في العقد الثالث من العمر على الترجل من سيارة من نوع BMW سوداء اللون، وهدد الساحلي بسكين، وسلبه مبلغ 15 ألف دولار أميركي بالإضافة إلى هاتفه الخلوي، قبل أن يلوذ بالفرار .

وأدعى ح.س في مخفر شتورة وفتحت القوى الأمنية تحقيقًا بالحادثة والعمل جارٍ على ملاحقة الفاعل وتوقيفه.

