نساء الشمس تشرق من الشوير: سطوح بيروت تطلق مركزًا للتمكين النسائي برعاية رسمية

نساء الشمس هو الاسم الذي أضاء بلدة الشوير مع افتتاح مركزٍ جديد لجمعية سطوح بيروت، برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ووزير الصحة العامة د. ركان نصر الدين ممثّلًا بمستشاره جوزف الحلو، وبحضور رسمي وشعبي لافت تقدّمه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وعدد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والإعلامية.

داليا داغر: من الأزمات إلى بناء الأمل

في كلمتها، استعرضت رئيسة الجمعية الإعلامية داليا داغر مسيرة سطوح بيروت التي “جمعت اللبنانيين في الداخل والخارج خلال الأزمات”، مؤكدةً أن “الاغتراب اللبناني شكّل دائمًا مصدر دعم أساسي لوطنه”.

وقالت داغر: “من رميش بدأت أولى المبادرات الإنسانية، بالتعاون مع الجيش اللبناني، واليوم نكمل المسيرة في ضهور الشوير حيث النور والطبيعة يحتضنان مشروع Femmes du Soleil”.

وأضافت أن المركز الجديد “مساحة تُشبه أحلام النساء، تضم ورش تدريب ومشاريع إنتاجية ومساحات للإبداع، ليكون النور الذي ينطلق من الجبل نحو كل لبنان”.

وختمت بإعلان موعد التيليتون السنوي للجمعية في 23 كانون الأول المقبل، داعيةً الجميع إلى المشاركة في “مبادرة إنسانية تُجسّد روح العطاء”.

الوزيرة حنين السيّد: نساء الشمس مساحة للأمل

من جهتها، قالت الوزيرة السيّد إن “في بلدٍ مثقل بالأزمات، تبقى مبادرات مثل نساء الشمس قادرة على صنع الأمل”.

وأضافت: “هذا المركز يقدّم لكل امرأة مساحة آمنة ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا وتدريبًا مهنيًا، لأنه يؤمن بقدرة النساء على التغيير”.

وأشارت إلى أن وزارة الشؤون تعمل على “تحويل مراكز التنمية الاجتماعية إلى مساحات حياة حقيقية تقدم برامج تمكين اقتصادي وتخلق فرصًا للكرامة والإنتاج”.

ووجّهت تحية خاصة إلى داغر، معتبرةً أنها “حوّلت التضامن الإنساني من فكرة إلى واقع ملموس، وأثبتت أن العمل الأهلي النزيه يُكمل دور الدولة لا أن يحلّ مكانها”.

الحلو: دعم حكومي وشراكة مجتمعية

أما ممثل وزير الصحة جوزف الحلو، فأكد أن الوزارة “تشجّع الجمعيات والمراكز المماثلة رغم التحديات المالية”، مشيرًا إلى “رفع موازنة وزارة الصحة عام 2024 إلى 240 مليون دولار بعد جهود مضنية”، معلنًا “توزيع الأدوية المزمنة مجانًا ودعم برامج الصحة النفسية”.

بو صعب: الشوير منارة جديدة للأمل

في كلمته الختامية، رحّب إلياس بو صعب بإنشاء المركز معلنًا تقديم حافلة خاصة لتسهيل تنقّل المستفيدات إليه، ومؤكدًا ثقته بجهود داغر “التي جعلت من المساعدة أسلوب حياة”.

وأضاف: “هناك أمل، وللمرة الأولى أرى أننا نسير في الطريق الصحيح رغم كل التجاذبات. لبنان يحتاج إلى التفاهم لا إلى حسابات الربح والخسارة”.

وفي ختام الحفل، قُصّ شريط الافتتاح بعد عرض فيديو عن المركز وجولة في أقسامه، في أجواءٍ احتفاليةٍ جسّدت روح العطاء والعمل الجماعي

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.