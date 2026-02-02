إضراب تام في ادارات سرايا صيدا

عم الإضراب إدارات سرايا صيدا ، ففي الشؤون كان تسيير الطارئ من الامور سيد الموقف، تبعها السجل العقاري بإنجاز معاملات القيمة التأجيرية المرتبطة بمهل محددة، كذلك تعاونية الموظفين أبقت استجابتها للملح والضروري ، أما في التنظيم المدني والمالية، المساحة، النفوس، الصحة، المنطقة التربوية، الأشغال، الاقتصاد، الصناعة ، الزراعة، العمل ،تنفيذ المياه، مؤسسة الإسكان، وحاضنتهم محافظة الجنوب فالتزم الموظفون المكاتب واغلقوا البوابات منعاً لاستقبال المعاملات .

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.