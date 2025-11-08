وفاة “العصفور” في سجن رومية تثير غضب السجناء والأهالي

توفي السجين محمد حسن أبو نوفل، المعروف باسم “العصفور”، داخل سجن رومية بعد معاناة شديدة نتيجة مرض ألمّ به لعدة أيام. وأفادت مصادر من داخل السجن لـ”الجديد” أن أبو نوفل كان يصرخ من الألم دون أن يتم نقله إلى المستشفى، ما أدى إلى تدهور حالته سريعًا ووفاته.

وأثارت الحادثة غضب السجناء وذويهم، في ظل تردّي الأوضاع الصحية داخل السجن وغياب الرعاية الطبية الملائمة. ويثير هذا الحدث تساؤلات جدية حول مسؤولية الجهات المعنية وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات الصحية وضمان حقوق السجناء في لبنان.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.