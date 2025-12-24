تحرّك قضائي لافت في سجن حلبا ومتابعة مباشرة للملفات

تفقدت القاضي المنفرد الجزائي في حلبا جوي مخائيل، سجن حلبا، واطلعت على أوضاع الموقوفين وتأمين المتابعة القضائية لملفاتهم، خصوصًا لجهة عدد الجلسات ومدة التوقيف، في اطار قانون اصول المحاكمات الجزائية المادة 402.

رافق القاضية مخائيل في جولتها رئيس قلم محكمة حلبا المدنية إبراهيم شلهوب، والمساعدان القضائيان زكي الخوري وميلاد شبل، وكان في استقبالها آمر سجن حلبا الرائد يوشع حبيب.

خلال الجولة، التقت القاضية مخائيل بالموقوفين واطلعت مباشرة على ظروفهم واحتياجاتهم، كما استمعت إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بمسار ملفاتهم القضائية.

وفي ختام الزيارة، نظمت محضرا بواقع حال السجناء، تمهيدًا لمتابعة القضايا وفق الأصول القانونية بما يضمن حقوق الموقوفين وحسن سير العدالة

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.