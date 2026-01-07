ستريدا جعجع: قانون الانتظام المالي يعيد الودائع ويطلق التعافي الاقتصادي



ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز” في معراب، بحضور النائب السابق جوزف اسحق، ونائبة رئيسة المؤسسة د. ليلى جعجع، وأعضاء الهيئة، حيث تمّ التداول في الملفات الاجتماعية والحياتية التي تعنى بها المؤسسة منذ أعوام. وأكدت جعجع أن السنة الجديدة ستكون فرصة لاستكمال المشاريع الإنمائية والاجتماعية وتعزيز الانتظام المالي في الدولة، من خلال متابعة المشاريع التي تساهم في تخفيف الأعباء عن أهالي قضاء بشري.

دعم المجتمع المحلي وتعزيز المشاريع الإنمائية

وجّهت جعجع باسم المؤسسة معايدة إلى أهالي قضاء بشري بحلول عيد الدنح، وإلى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية والقبطية في لبنان بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وأعلنت أن مشروع بناء مركز مؤسسة جبل الأرز في بشري سيبدأ هذه السنة، ليشكّل مساحة إضافية للدعم والخدمة وتعزيز الحضور الاجتماعي والإنمائي في المنطقة.

قانون الانتظام المالي: ضرورة جديّة ونتائج فعلية

وأشارت جعجع إلى أن مقاربة مشروع قانون الانتظام المالي لا يمكن أن تكون شكلية أو مستعجلة، بل يجب أن تهدف إلى تحقيق نتائج فعلية تعيد الودائع للمودعين وتعيد إطلاق الدورة الاقتصادية. وشددت على أن القوات اللبنانية كانت من أوائل المطالبين بقانون للانتظام المالي، مع الحرص على معالجة الفجوة المالية بشكل مسؤول.

الانتخابات النيابية وتمكين المغتربين

تمنت جعجع أن تحصل الانتخابات النيابية في وقتها الدستوري، باعتبارها استحقاقًا ديمقراطيًا أساسيًا يتيح للبنانيين التعبير عن خياراتهم بحرية. كما شدّدت على أهمية تمكين المغتربين اللبنانيين من التصويت لكل النواب الـ128، تقديرًا لدورهم الوطني ومساهمتهم الدائمة في دعم لبنان خلال أصعب الأزمات.

التفاؤل بسنة جديدة نحو التعافي

وختمت جعجع مؤكدة أن العام الجديد يحمل الكثير من الأمل والخير للبنانيين، متمنية أن يشهد انطلاقة إيجابية على مختلف الصعد، تفتح المجال أمام استعادة الثقة وتحقيق خطوات فعلية نحو الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.