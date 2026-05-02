ستريدا جعجع: بكركي صوت الحق ولن ينال منها أحد

أعربت ستريدا جعجع عن استنكارها الشديد للحملة التي يتعرض لها بشارة بطرس الراعي، ووصفتها بـ“البغيضة”، معتبرة أن من يقف وراءها “أصحاب أقلام صفراء ونفوس سوداء”.

وأكدت أن بكركي كانت وستبقى “صوت الحق والحقيقة”، مشددة على أن الصرح البطريركي الذي “تحطم على أسواره كبار الطغاة” لن يتأثر بانتقادات من وصفتهم بـ“صغار يعيشون أيامهم السياسية الأخيرة”.

وأضافت في موقفها أن مكانة البطريرك الراعي راسخة، معتبرة أن الهجوم عليه يعكس أولويات من يضعون مصالح خارجية فوق مصلحة لبنان، في إشارة إلى إيران.

