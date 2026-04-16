سامي الجميّل: وقف إطلاق النار إنجاز للدولة اللبنانية وبداية مرحلة جديدة

علّق رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل على إعلان وقف إطلاق النار، مهنئًا رئيس الجمهورية بالإنجاز، ومشيدًا بالدور الذي لعبته الدبلوماسية اللبنانية في الوصول إلى هذه النتيجة.

وقال الجميّل في منشور عبر منصة “إكس”: “نهنّئ فخامة الرئيس على إنجاز وقف إطلاق النار، ونحيّي الدبلوماسية اللبنانية بعد إنقاذها لبنان من الحرب التي تسببت بها ميليشيا حزب الله”.

وأضاف: “اليوم بداية استعادة لبنان زمام قراره ومستقبله”.

