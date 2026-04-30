سامي الجميّل من بعبدا: الحزب يعرقل تسليم القرار للدولة ويُبقي لبنان رهينة

أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من قصر بعبدا، انتقاده الشديد لموقف حزب الله، معتبرًا أنه “لا يوجد مبرّر لتعنت الحزب في رفض تسليم مصير البلاد إلى الدولة اللبنانية”.

وأشار الجميّل إلى أن الحزب “لا يزال يُصرّ على إبقاء لبنان رهينة”، منتقدًا ما وصفه بـ”فشل المواجهة العسكرية” التي أدّت، بحسب قوله، إلى سقوط ضحايا لبنانيين.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.