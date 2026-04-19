سامي الجميل: نزع سلاح الحزب شرطٌ أساسي لوقف دوامة العنف وإنهاء احتجاز البلد بأكمله كرهينة

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على منصة “أكس” ناعيا الجندي الفرنسي من قوات اليونيفيل الذي سقط في جنوب لبنان، وقال:” تحية إجلال وإكبار للجندي الفرنسي فلوريان مونتوريو من قوات اليونيفيل الذي سقط في جنوب لبنان، وأفكارنا مع الجنود الثلاثة المصابين بجروح خطيرة. كانوا يخدمون السلام، فاستهدفتهم يد الغدر.

إلى فرنسا، الصديقة الوفية للبنان: تضامننا كامل. لا حاجة إلى تحقيق: بصمة من يصادرون الدولة ويجرّون بلدنا إلى حروب ليست حروبه واضحة. إن نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لوضع حدّ لدوامة العنف هذه ولإنهاء احتجاز بلدٍ بأكمله كرهينة

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.