ساعر: الحزب يفرض احتلالًا فعليًا على لبنان

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن حزب الله “يفرض احتلالًا فعليًا على لبنان منتهكًا سيادته ومضرًّا بمواطنيه”.

وأضاف أن إسرائيل ستواصل ضرب البنى التحتية القريبة من حدودها، والتي يقول إنها أُنشئت بهدف التسلل إلى أراضيها وتهديد أمن مواطنيها، مشيراً إلى أن حزب الله حوّل الخط الأمامي إلى تهديد لم تتم معالجته بشكل كافٍ من قبل الحكومة اللبنانية.

وأكد ساعر أن التفاوض المباشر قد يفتح باباً لمستقبل أفضل، لكنه شدد على ضرورة أن يتخذ لبنان خطوات عملية لاستعادة سيادته، معتبراً أن الجهود الحالية ما زالت جزئية ولم تشمل كل الأسلحة والبنى التحتية.

