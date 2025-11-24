زيارة البابا تقترب.. مؤتمر صحافي غداً يعلن التفاصيل اللوجستية

ذكرّت اللجنة الإعلامية في اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة الاب الاقدس البابا لاون الرابع عشر، بالمؤتمر الصحافي الذي يعقد الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء 25 تشرين الثاني الجاري في قاعة الشرف في لواء الحرس الجمهوري في مبنى رقم 4 في القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك لإطلاع المواطنين والإعلاميين على الترتيبات اللوجستية والأمنية والإعلامية المتعلقة بالاماكن التي سيزورها قداسة البابا وخطط السير على الطرق التي سوف يسلكها موكب قداسته خلال الأيام الثلاثة من زيارته.

ودعت اللجنة وسائل الاعلام إلى حضور هذا المؤتمر الذي سينقل مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.

