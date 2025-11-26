لبنان

زيارة البابا تُربك روزنامة الإعلام: قرار بتعطيل الصحف يومين متتاليين

زيارة البابا

اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية  في بيان انه” لمناسبة زيارة  البابا لاوون الرابع عشر الى لبنانتتوقف الصحف عن العمل يومي الأحد 30 تشرين الثاني الجاري والاثنين في الاول من كانون الاول 2025، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابة الصحافة ونقابة المحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان”.

