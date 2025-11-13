لبنان

الجالية العراقية في لبنان تناشد للمساعدة بالعثور على المفقودة زهراء الإمارة

Published: dayين ago
زهراء الإمارة

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
– زهراء محمد ضامن الإمارة (مواليد عام 2001، عراقيّة)
التي غادرت بتاريخ 1-5-2025، منزل ذويها الكائن في العراق متوجهةً إلى لبنان عبر المطار، وفُقِد الاتّصال بها مذّاك التّاريخ.

Join our WhatsApp group - Cedar News

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة رأس بيروت في وحدة شرطة بيروت، على الرّقم: 740942-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: dayين ago
زر الذهاب إلى الأعلى