الجالية العراقية في لبنان تناشد للمساعدة بالعثور على المفقودة زهراء الإمارة

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– زهراء محمد ضامن الإمارة (مواليد عام 2001، عراقيّة)

التي غادرت بتاريخ 1-5-2025، منزل ذويها الكائن في العراق متوجهةً إلى لبنان عبر المطار، وفُقِد الاتّصال بها مذّاك التّاريخ.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة رأس بيروت في وحدة شرطة بيروت، على الرّقم: 740942-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

