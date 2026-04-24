زلزال قوي قبالة كريت.. هل تأثر لبنان في ظل النشاط الزلزالي المتصاعد؟

​أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، صباح اليوم، عن تسجيل هزة أرضية قوية بلغت قوتها 5.8 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، مما أثار حالة من الترقب في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

​تفاصيل زلزال جزيرة كريت

​وفقاً للبيانات العلمية الصادرة عن خبراء الزلازل، فقد تم تحديد مركز الهزة الأرضية في عرض البحر، وتحديداً على بعد 76 كيلومتراً شمال شرقي مدينة إيراكليون، كبرى مدن الجزيرة اليونانية.

وأشار التقرير الفني إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق ضحل نسبياً بلغ 13 كيلومتراً تحت سطح الأرض، وهو ما يزيد من احتمالية شعور سكان الجزر المجاورة والسواحل القريبة بالهزة.

​نشاط زلزالي في المشرق العربي

​بالتزامن مع زلزال اليونان، رصدت المراكز الإقليمية نشاطاً زلزالياً في منطقة بلاد الشام؛ حيث سجل مرصد الزلازل الأردني هزة أرضية فجر أمس الخميس، بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر.

​وأفاد المرصد بأن الهزة وقعت في تمام الساعة 3:10 فجراً، وكان مركزها جنوب غرب مدينة زحلة اللبنانية، وعلى عمق ضحل جداً لم يتجاوز 5 كيلومترات، مما جعلها محسوسة في مناطق واسعة رغم ضعف قوتها.

​تأثيرات الهزة في الأردن ولبنان

​أكد مرصد الزلازل الأردني أن الهزة التي وقعت على بعد 180 كيلومتراً من العاصمة عمان تُصنف ضمن “الأحداث الزلزالية الضعيفة”. وأوضح المسؤولون أن مثل هذه الهزات لا تشكل خطراً على البنية التحتية ولا تتسبب في أضرار مادية ملموسة، إلا أن توقيتها المتأخر وعمقها البسيط جعلا سكان المناطق المحيطة بمركز الهزة يشعرون بها بوضوح.

​موجة زلازل عالمية

​يأتي هذا النشاط في المتوسط وبلاد الشام ضمن سلسلة من الهزات الأرضية التي ضربت مناطق متفرقة حول العالم مؤخراً، حيث شهدت اليابان حالة من التأهب بعد زلزال قوي وتحذيرات من تسونامي، كما سجلت إندونيسيا هزة بقوة 6 درجات قبالة جزيرة “تيمور”، مما يضع مراكز الرصد العالمية في حالة استنفار مستمر لمتابعة حركة الصفائح التكتونية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.