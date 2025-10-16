لبنانفيديو

بالفيديو: جريح بحادث سير عند مفرق بلدة زفتا

Published: hour ة ago
زفتا

وقع حادث سير  عند مفرق زفتا قبالة مبنى ال حمدان بين سيارتين أدى الى جرح احدهم نقل الى المستشفى، الفيديو:

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

