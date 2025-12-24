ريسيتال ميلادي لجوقة “دير مار يوسف للآباء اللعازريين” في مجدليا – زغرتا

أحيت جوقة “دير مار يوسف للآباء اللعازريين” في مجدليا قضاء زغرتا ريسيتالاً ميلادياً في كنيسة الدير اليوبيلية بعنوان: “لاتخافوا …ولد لكم المخلص”. في حضور عدد من الآباء وجمهور الدير، ووجوه ثقافية وتربوية وإجتماعية وأكاديمية ونقابية وقانونية ولجنة راعوية المرأة وحركة المرسلين وحركة ميداد وعدد كبير من أبناء بلدة مجدليا والجوار.

بداية الحفل، ألقى رئيس الدير الأب طوني فياض كلمة، رحب فيها بالحاضرين، شاكراً “الجوقة والموسيقيين على مبادرتهم” ، مشدداً على “معاني العيد التي تدعو للمحبة والتسامح والمصالحة بشفاعة طفل المغارة”.

وقدمت الجوقة على مدار ساعة ونصف عدة ترانيم دينية تناولت ألحان ميلادية مع المجموعة الموسيقية والمرنمين.

نهاية الحفل الختامي، قدم الأب الرئيس فياض إلى المرنمين والموسيقيين الأيقونة الجديدة التي تمثل السيد المسيح، انطلاقاً من روحانية القديس منصور المؤسس، لمناسبة يوبيل المئوية الرابعة لتأسيس جمعية الرسالة الرهبنة سنة 1625 على يد القديس منصور دو بول، المعروفة بجمعية الآباء اللعازريين.

