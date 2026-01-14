توقيف صاحب معمل غير مرخّص للألبان والأجبان في زحلة وتلف المضبوطات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالأمن الغذائي، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود معمل غير مرخّص لصناعة الألبان والأجبان في بلدة زحلة، وغير مستوفٍ للشروط الصحيّة المعتمدة.

بتاريخ 05-01-2026، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، داهمت قوّة من المفرزة المعمل المذكور، في حضور مفتّش من وزارة الصحّة العامّة، حيث جرى توقيف مالكه الذي تبيّن أنّه يُدعى: ج. ق. (مواليد عام ١٩٦٩ لبناني)

وبتفتيش المكان، تبيّن وجود نحو 80 قالبًا من الجبنة موضّبة داخل أكياس غير مخصّصة للاستخدام الغذائي، وغير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحيّة المعتمدة، فضلًا عن عدم حيازة مالك المعمل أي ترخيص قانوني يجيز له ممارسة هذا النوع من النشاط.

وقد تمّ تلف كامل الكمية المضبوطة أصولًا، كما أُودِع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، ولا يزال التحقيق جاريًا بإشراف القضاء المختص.”

