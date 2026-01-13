ريما كرامي تترك قرار الإقفال بيد المدارس بسبب المنخفض والجليد

أشار المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، الى انه “مع استمرار فعالية المنخفض الجوي، والتوقعات بتشكل الجليد في عدد من المناطق ال​لبنان​ية، كررت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ​ريما كرامي​ دعوة إدارات المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، إلى اتخاذ القرار لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم غد الأربعاء، وذلك بحسب الظروف المناخية في محيط كل مؤسسة، حفاظا على سلامة التلاميذ والأساتذة والمديرين والعاملين في كل مؤسسة تربوية”.

