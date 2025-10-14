ريما فرنجيه تفتتح “قسم جوزفين إسكندر” في مركز التوحّد بكفرحاتا

،الجمعية الوطنية للتوحد, كفرحاتا, زغرتا, ريما فرنجيه, سابين سعد مكاري, قسم جوزفين حنّا إسكندر, الأطفال ذوي التوحّد, توسيع المشروع, دعم المجتمع, سيزار إسكندر, برامج تعليمية وعلاجية

افتتحت مؤسسة الجمعية الوطنية للتوحد ريما فرنجيه في مركز الجمعية في كفرحاتا – زغرتا، الطابق الجديد الذي أُطلِق عليه اسم “قسم جوزفين حنّا إسكندر” يرافقها أفراد عائلة سيزار إسكندر، وذلك بحضور مديرة الجمعية سابين سعد مكاري، الأساتذة والطلّاب وفريق عمل الجمعية “NAC”.

سابين سعد مكاري

واوضحت مكاري انه “بعد ثلاث سنواتٍ من العمل المتواصل في ظلّ ظروفٍ اقتصادية واجتماعية صعبة مرّ بها لبنان، اكتملت المرحلة الأولى من المشروع، والمتمثّلة بأعمال البناء. غير أنّ المهمة لم تكتمل بعد، إذ إنّ هذا القسم لا يزال بحاجةٍ إلى تجهيزاتٍ شاملة ومتخصّصة تمكّنه من أداء دوره الحيويّ على أكمل وجه”، مشيرة الى انّ “الهدف من هذا المشروع ليس فقط التوسّع في المساحة، بل في القدرة على احتضان عددٍ أكبر من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد، وتأمين بيئةٍ علاجية وتعليمية آمنة، دافئة، ومحفّزة على التطوّر. وقد جاءت فكرة إنشاء هذا الطابق استجابةً لحاجةٍ ملحّة فرضها الواقع، إذ تتزايد أعداد الأطفال المسجّلين على لوائح الانتظار يوماً بعد يوم، وتبلغ المئات من مختلف المناطق اللبنانية، ما يعكس حجم الطلب الكبير على الخدمات المتخصّصة التي تقدّمها الجمعية. ويتألّف الطابق الجديد من أربع عشرة غرفة مجهّزة لتكون صفوفًا تربوية وغرف علاجٍ متخصّصة، تتيح لفريق العمل تقديم البرامج الفردية والعلاجات اللازمة وفق أحدث الأساليب المعتمدة في رعاية الأطفال ذوي التوحّد”.

وقد تمّ توجيه “الشكر للسيد سيزار إسكندر، ممثّلًا بزوجتهعايدة إسكندر وشقيقته جوزفين إسكندر، على “عطائه الكبير ودعمه الدائم للجمعية الوطنية للتوحّد. بفضل هؤلاء الأصدقاء المؤمنين بحقّ كلّ طفل في التعلّم والتطوّر، نواصل مسيرتنا بثبات”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.