ريفي يرد على علي أكبر ولايتي: توقفوا عن الوصاية على لبنان

قال النائب اللواء أشرف ريفي في بيان:”لعلي أكبر ولايتي نقول: الأفضل أن تهتمّ بالشعب الإيراني المسحوق تحت قبضة إستبدادكم بدل إلقاء الدروس على اللبنانيين. تدخّلكم السافر في شؤون لبنان هو أصل كل المآسي التي نعيشها، ومن المعيب أن تعتبروا أنفسكم أوصياء على بلدٍ حرّ”.

ختم: “اللعبة انتهت، ولبنان سيستعيد قراره الوطني مهما حاولتم فرض نفوذكم، وسيعود بلدًا سيدًا حرًا مستقلاً

