كمين أمني في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمُلاحقة وتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانيّة.
بتاريخ 05 – 11 – 2025، ونتيجة للتحرّيات والاستقصاءات التي نفذتها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ كمين محكم في بلدة رياق البقاعية، أسفر عن توقيف أحد المطلوبين، ويدعى:
ح. ع. (مواليد عام 1988، لبناني )
وهو مطلوب للقضاء بموجب /4/ مذكرات توقيف بجرائم مخدِّرات، وخطف.
أودع الموقوف القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
