كمين أمني في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمُلاحقة وتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانيّة.

بتاريخ 05 – 11 – 2025، ونتيجة للتحرّيات والاستقصاءات التي نفذتها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ كمين محكم في بلدة رياق البقاعية، أسفر عن توقيف أحد المطلوبين، ويدعى:

ح. ع. (مواليد عام 1988، لبناني )

وهو مطلوب للقضاء بموجب /4/ مذكرات توقيف بجرائم مخدِّرات، وخطف.

أودع الموقوف القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

قوىالامن #الأمنأمانة

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.