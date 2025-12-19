فصيلة رياق تقفل معملاً للألبان والأجبان وتضبط مواد غذائية فاسدة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة الجرائم بمختلف أنواعها على جميع الأراضي اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، ولا سيّما المتعلّقة بالأمن الغذائي.

داهمت قوّة من فصيلة رياق في وحدة الدّرك الإقليمي، بحضور مراقبة من وزارة الصّحة، معملاً لصناعة الألبان والأجبان في بلدة رياق البقاعيّة، حيث عثرت على حوالي /60/ كلغ من اللبنة الفاسدة تم تلفها، كما أُخِذَت عيّنات من المواد الأخرى الموجودة، حيث تبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات وتفتقد للحدّ الأدنى من المعايير الصحيّة والغذائية. وقد أوقف صاحب المعمل وهو المدعو:

– ع. ح. (مواليد عام 1982، لبناني)

تمّ ختم المعمل بالشّمع الأحمر، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، والتّحقيقات مستمرّة تحت إشراف القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.