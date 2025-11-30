مجموعة القضاء الحر تنتقد ظهور رياض سلامة إعلاميًا

انتقدت مجموعة القضاء الحر – calibre، في بيان، إطلالة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة على الشاشات، معتبرة أنه ظهر “وكأنه شاهد على الانهيار لا أحد صانعيه”.

وسألت المجموعة: “كيف يُفتح له الهواء الإعلامي وهو محاط بشبهات خطيرة وملاحقات دولية وأسئلة لم يُجب عنها، سواء في ملفات فوري أو أوبتيموم أو غيرها؟ أي معنى للعدالة حين يُقدّم للرأي العام باعتباره خبيرًا أو محاسب المنظومة، بينما الشبهات المالية والتحقيقات الدولية والكفالات الضخمة معلقة فوق رأسه كسيف الحقيقة؟”

وأضاف البيان: “كيف يُسمح له بتلميع صورته إعلاميًا فيما شركات التدقيق نفسها تشكو من أنّها لم تحصل على كل المستندات الضرورية؟ أمّا القضاء فظهر فجأة عندما نشرت القاضية غادة عون نتائج تحقيقاتها، رغم أنّ نشر التحقيقات للرأي العام حق مشروع حين تُحجب الحقيقة عن الناس”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.