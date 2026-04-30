تأجيل استجواب رياض سلامة في “ملف فوري” بعد دعوى مخاصمة ضد القاضية رلى عثمان

شهدت قضية رياض سلامة تطورًا جديدًا، بعدما تقدّم بدعوى مخاصمة الدولة، في خطوة أدّت إلى تعطيل جلسة استجوابه أمام القاضية رلى عثمان ضمن ما يُعرف بـ”ملف فوري”.

وعلى إثر هذه الدعوى، قررت القاضية عثمان رفع يدها مؤقتًا عن الملف، بانتظار البت القانوني في دعوى المخاصمة المقدّمة من الشقيقين سلامة ضدها، ما أوقف مسار التحقيق في هذه المرحلة.

كما أعلنت القاضية عثمان تأجيل جلسة الاستجواب إلى 11 حزيران المقبل، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المرتبطة بالدعوى.

يُعد “ملف فوري” من أبرز الملفات القضائية المرتبطة بالتحقيقات المالية التي تطال سلامة، وسط متابعة محلية ودولية لمسار هذه القضايا.

