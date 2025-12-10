لبنان

انتخاب روكز زغيب عضوًا في اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا للخماسي الحديث

Published: 4 days ago
روكز زغيب

عقدت في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للخماسي الحديث. وبعد إقرار جدول الأعمال الذي تضمن وضع روزنامة البطولات للعام ٢٠٢٦ ومناقشة الأمور الإدارية ، تمت الموافقة عليها جميعًا.

Join our WhatsApp group - Cedar News

كما تم انتخاب رئيس الاتحاد اللبناني للخماسي الحديث المهندس روكز زغيب بالإجماع، عضوًا في اللجنة التنفيذية لإتحاد غرب آسيا ، والموافقة على انضمام الاتحاد الفلسطيني للخماسي الحديث إلى الجمعية العمومية للإتحاد

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 4 days ago
زر الذهاب إلى الأعلى