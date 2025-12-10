انتخاب روكز زغيب عضوًا في اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا للخماسي الحديث

عقدت في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للخماسي الحديث. وبعد إقرار جدول الأعمال الذي تضمن وضع روزنامة البطولات للعام ٢٠٢٦ ومناقشة الأمور الإدارية ، تمت الموافقة عليها جميعًا.

كما تم انتخاب رئيس الاتحاد اللبناني للخماسي الحديث المهندس روكز زغيب بالإجماع، عضوًا في اللجنة التنفيذية لإتحاد غرب آسيا ، والموافقة على انضمام الاتحاد الفلسطيني للخماسي الحديث إلى الجمعية العمومية للإتحاد

