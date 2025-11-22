روبيو يهنّئ اللبنانيين في عيد الاستقلال: واشنطن ستبقى شريكًا للبنان في تعزيز الاستقرار والازدهار

بيان من وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو: “بالنيابة عن الولايات المتحدة الأميركية، أتقدم بأطيب تمنياتي وخالص تهانيّ لشعب لبنان بمناسبة الذكرى الـ 82 لاستقلاله.

‏لقد اتخذت حكومة لبنان هذا العام خطوات شجاعة من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للشعب اللبناني. والولايات المتحدة ستظل إلى جانب لبنان كشريكٍ له، بينما نعمل معًا من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة.”

