روابط التعليم الرسمي دعت إلى التزام الإضراب غدا الخميس

أكدت روابط التعليم الرسمي في بيان، “الإضراب غدا الخميس، في ظل استمرار الحكومة في سياسة المماطلة والتسويف، وامتناعها عن إدراج بند تصحيح الرواتب على جدول أعمالها”.

وأشارت إلى أن “الإضراب يشمل الثانويات والمدارس والمعاهد ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والأساتذة الملحقين في وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث”، داعية “الأساتذة والمعلمين المتعاقدين إلى التزام الإضراب، مع الحضور إلى المدرسة أو المعهد أو الثانوية وتسجيل حصصهم وفق الأصول”، مطالبة وزيرة التربية بـ”احتسابها”.

كما أكدت “استعدادها للقيام بخطوات تصعيدية الأسبوع المقبل، الثلثاء والأربعاء، تبعا لخطة ستعلن تفاصيلها في حينه”، داعية “روابط القطاع العام، من العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، إلى التنسيق في التحركات المقبلة، بما يعزز قوة الضغط على الحكومة من أجل استعادة الحقوق وصون كرامة العاملين في القطاع العام”.



ولفتت إلى أنها “مستمرة في دفاعها عن حقوق المعلمين والعاملين في القطاع العام، ولن تتراجع عن خطواتها حتى تحقيق المطالب المحقة”.

وختمت: “التصعيد طريقنا لتحصيل الحقوق”.

