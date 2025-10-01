رنا خليل غادرت ولم تعُد، هل من يعرف عنها شيئًا؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة

رنا وليد خليل (مواليد عام 2004، لبنانيّة)

التي غادرت حوالى السّاعة 07،00 من تاريخ 30-09-2025 منزل ذويها الكائن في الشّويفات قرب “تعاونيّة إدريس”، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه، علمًا أنها تعاني من اضّطرابات نفسيّة وعقليّة

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الشّويفات في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 433140-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

