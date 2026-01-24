سماع أصوات تصدر من تحت ركام المبنى المنهار

تستمر اعمال رفع الانقاض في منطقه القبة في مدينه طرابلس بعد انهيار المبنى الليله الماضية.

وتجري اعمال رفع الانقاض بحرص تام بهدف انقاذ المزيد من الاشخاص وعددهم اربعة وحيث لا تزال تسمع اصوات تصدر من تحت الركام بما يعزز فرضية وجود اشخاص على قيد الحياة.

وافيد بانه وبتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، ووزير الداخلية أحمد الحجار، وصلت تعزيزات من فرق الاغاثه للمشاركة في رفع الانقاض.

كما توافد الى المكان عدد من الشخصيات إضافة الى ممثلين عن محافظ الشمال التي تشرف من غرفة العمليات في سرايا طرابلس على عمليات الانقاذ.

