رعية مار مارون – جعيتا تحتفل بقداس شكر بعد إعادة ترميم الكنيسة

احتفلت رعية مار مارون – جعيتا بقداس شكر ترأسه النائب البطريركي العام على نيابة صربا المطران بولس روحانا ، على نيّة جميع الذين ساهموا في إعادة تأهيل وترميم بناء الكنيسة وتصحيح نظام الصوت فيها، عاونه فيه كلّ من المونسنيور هادي ضو و منسّق اللجنة الليتورجية والتراث الكنسي في الأبرشية الخوري بولس الريفوني ، خادم الرعية الخوري نبيل شلهوب والخوري عمر الهاشم،الخادم السابق للرعية الخوري ميشال حبور ، بمشاركة الشمامسة ريمون خضر القيم العام على أبرشية صربا ، وطوني منيع، وعبده بويز، والشدياق جاد فغالي.

القى المطران روحانا، كلمة بعد الانجيل ،وقال :”ان إعادة تأهيل وترميم هذه الكنيسة ليس عملا هندسياً فحسب، بل هو تجديد لبيت الله وتجديد لروح الجماعة المؤمنة التي تجتمع فيه للصلاة والشكر”.

وشكر من القلب “كل من ساهم، بجهده أو بمواردِه أو بصلاته، في إنجاز هذا العمل المبارك” ، مضيفا: “لقد أظهرتم أن الكنيسة ليست حجارة بل وجوها مؤمنة، وأن تعاونكم هو شهادة حقيقية للمسيح الحي في وسطكم”.

وختم المطران روحانا:” ليبارك الرب كلّ واحد منكم، ويحفظ رعية مار مارون جعيتا وبيوتها بالإيمان والفرح والسلام.”

وخلال القداس، رُفعت الصلوات على نية كل من قدّم جهداً أو مساهمة في إنجاز أعمال الترميم، تقديراً لعطاءاتهم ومحبّتهم للكنيسة.

وفي ختام الاحتفال، قدمت لجنة الوقف الدرع الرسمية للرعية إلى المونسنيور الجديد عربون محبة وتقدير. كما قدمت درعا تكريمية إلى المطران روحانا شاكرين رعايته الدائمة ودعمه المتواصل للرعية ونشاطاتها.

