رضا: لمحاسبة مستخدمي مياه الصرف الصحي في ريّ المزروعات بقاعا

طالب رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” والأمين العام لـ”الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية” وعضو مجلس نقابة الأطباء، البرفسور رائف رضا، القضاء بالتحرّك لمحاسبة من يقوم بريّ المزروعات المعدّة للاستهلاك المحلي بمياه الصرف الصحي في بعض مناطق البقاع، حيث تُروى محاصيل من بينها البطاطا والبازلاء بمياه ملوّثة قبل بيعها في الأسواق.

وسأل رضا :”اين دور النقابات ولماذا كثره السرطانات في لبنان واين الأمن الصحي؟”.

