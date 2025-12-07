رسيتال ميلادي في كنيسة مار جرجس – جبيل من تنظيم كاريتاس

نظّم إقليم جبيل في رابطة كاريتاس لبنان رسيتالاً ميلاديًّا في كنيسة مار جرجس – جبيل، بعنوان ” ولد الأمل هللويا ” أحياه أعضاء الإقليم وطلاب مركز “فغال”، والإنشاد المنفرد للمرنمة بيرلا نعمه، تخلله فقرات مسرحية وأغاني ميلادية لطلاب المركز، في حضور راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود والرئيس المنتخب الأب سمير الغاوي، مي الحواط ممثلة النائب زياد الحواط ، عبدو وهبة ممثلا النائب سيمون ابي رميا ، يوسف فاكيه ممثلا النائب نعمة افرام ، النائب العام الأبرشي المونسنيور شربل أنطون، رئيس دير سيدة المعونات الأب جان بول الحاج ، المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران ، جمال شلهوب ممثلة قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رؤساء بلديات ومخاتير ، رئيس مجلس حزب الكتلة الوطنية المهندس طارق صقر، رئيس جمعية “أنج” الاجتماعية المحامي إسكندر جبران ، رئيسة الاقليم جانين الحدّاد بولس والأعضاء ، رئيس المركز الاقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل مخول بو يونس ،رئيسة مركز الصليب الأحمر اللبناني رندا كلاب وحشد من المدعويين .

بولس

والقت بولس كلمة رحبت فيها بالحاضرين، مثنية على دعمهم وتضامنهم مع كاريتاس لتأدية رسالتها في دعم المحتاجين وبخاصة في الظروف الصعبة التي يعيشونها. وقالت: “نجتمع اليوم ليس فقط لمشاهدة رسيتال ميلادي ، بل لنحتفي بالارادة القوية ، والعزيمة التي لا تعرف المستحيل ، ان ابداع طلاب مركز كاريتاس فغال هو الدليل الساطع ان الشغف والمثابرة يتجاوزان اي تحديات ، وهذا الريسيتال هو منصة لعرض طاقتهم الكامنة وفرصة لنرى العالم من خلال عيونهم المبدعة ، ولنؤكد ان الفن لغة عالمية يفهمها الجميع ويتوحدون حولها”.

واضافت: “ان طلاب مركز فغال يمتلكون قوة ارادة استثنائية ، هم بحاجة الى الدعم والفهم والفرص المتكافئة للنجاح والمشاركة كأفراد عاملين في المجتمع ، لذا يجدر ذكر كل روح استثنائية وكل شخص يعمل في مركز كاريتاس فغال ، كل ام واب واخت واخ ، انتم قوة ايجاية في حياة هذه القلوب الطيبة ، انتم تساهمون في تشجيعهم ، وتمكينهم على بناء جسور من التفاهم والثقة نحو تحقيق احلامهم ، انتم تحملون اعباء طلابكم الثقيلة بامل وفرح”.



واردفت: “طلابنا خلقوا على صورة الله ومثاله وهم يعكسون هذه الصورة اكثر نورا واشراقا ويستحقون الاحترام المتساوي وان يعاملوا بكرامة ومحبة ، وهم باصرارهم ومبادرتهم وثقتهم يحققون ما قاله مارتن لوثر كينغ الابن : ” ان لم تستطيع الطيران ، فاركض ، ان لم تستطع الركض فامش ، ان لم تستطع المشي ، فازحف “. لكن مهما فعلت عليه ان تواصل المضي قدما ، وها نحن هنا في هذا الزمن المبارك نستمع الى ابداعهم ونشاركهم فرحهم ونفتدي بعزيمتهم ، تمنياتنا جميعا كمرشد واعضاء ومندوبين وشبيبة كاريتاس اقليم جبيل واعضاء مركز كاريتاس فغال ان نمضي معا امسية مليئة بالفرح والرجاء مع الانغام التي تلامس الروح”.



وختمت: “لا بد لي في النهاية من توجيه الشكر الكبير من القلب الى كل من ساهم في انجاح هذا الريسيتال كما اخص بالشكر والعرفان للاب جان بول الحاج رئيس دير سيدة المعونات جبيل وكاهن رعية مار جرجس جبيل الاب طوني حدشيتي على استقبالهم ومساندتهم الدائمة لنا كما نشكر المرنمة بيرلا نعمه والموسيقار انطوني نعمه على ادائهما الرائع و Tele Lumiere الذي ينقل الريسيتال مباشرة ، نتمنى لكم اعيادا مباركة عابقة بعطر المحبة والعطاء وليحل السلام والطمأنينة في قلوبنا وبلدنا”.



وبعد الصور التذكارية جولة في ارجاء المعرض الذي تضمن اعمالاً حرفية، ويعود ريعه لدعم مركز فعال لذوي الاحتياجات الخاصة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.