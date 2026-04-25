رسالة من وزير الداخلية إلى أهالي بيروت

كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عبر صفحة الوزارة على “اكس”: “اجتمعتُ مع وفد من أهلنا في بيروت، ضم مخاتير ومحامين وفاعليات أكدوا ان أبناء بيروت تحت سقف القانون واستنكروا ما جرى من عنف وإطلاق للنار أثناء مداهمة في منطقة ساقية الجنزير – بيروت”.

وتابع: “خلال اللقاء، شددنا على ضرورة الحفاظ على أمن العاصمة واستقرارها في هذه المرحلة الدقيقة، كما توافقنا على أن التحلّي بالوعي وضبط النفس يشكّلان الركيزة الأساسية لحماية مدينتنا بيروت وصون سلامة أبنائها”.

وأضاف: “سنتابع مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ما جرى في ساقية الجنزير، بما يضمن حفظ الأمن واحترام القوانين. وبناء على الاجتماع، نهيب بأهلنا فتح الطرق، والتعاون معاً لحماية بيروت وتعزيز استقرارها”.

