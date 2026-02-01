بالفيديو: توغل في بلدة رب ثلاثين وتفجير منزلين

\n\n\n\n\n\u062a\u0648\u063a\u0651\u0644\u062a \u0642\u0648\u0629 \u0625\u0633\u0631\u0627\u0626\u064a\u0644\u064a\u0629 \u0641\u062c\u0631 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645 \u0641\u064a \u0628\u0644\u062f\u0629 \u0631\u0628 \u062b\u0644\u0627\u062b\u064a\u0646 - \u0642\u0636\u0627\u0621 \u0645\u0631\u062c\u0639\u064a\u0648\u0646 \u0648\u0641\u062c\u0631\u062a \u0645\u0646\u0632\u0644\u064a\u0646\u060c \u0645\u0627 \u0623\u0644\u062d\u0642 \u0623\u0636\u0631\u0627\u0631\u0627\u064b \u0641\u064a \u0645\u0646\u0627\u0632\u0644 \u0645\u062c\u0627\u0648\u0631\u0629\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2017868327155040573\n\n\n\n\n\n