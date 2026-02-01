لبنانفيديو

بالفيديو: توغل في بلدة رب ثلاثين وتفجير منزلين

Published: 5 hours ago
رب ثلاثين

توغّلت قوة إسرائيلية فجر اليوم في بلدة رب ثلاثين – قضاء مرجعيون وفجرت منزلين، ما ألحق أضراراً في منازل مجاورة، الفيديو:

