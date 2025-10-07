رامكو توقف جمع النفايات في بيروت والمتن وكسروان بسبب إقفال مطمر الجديدة

صدر عن شركة رامكو/التاس-ب البيان الآتي:

“نظراً لإقفال مطمر الجديدة والتوقف عن استقبال النفايات اعتباراً من الساعة الرابعة فجراً بتاريخ 07/10/2025، تُعلن شركة رامكو/التاس-ب عن توقف جميع عمليات جمع النفايات في مختلف المناطق ضمن قضاءي المتن وكسروان، إضافة إلى مدينة بيروت الإدارية، وذلك إلى حين إعادة فتح المطمر واستئناف العمل فيه.

وقد قامت الشركة بإبلاغ الجهات المعنية بما سيترتب عن هذا التوقف من تراكم للنفايات خارج عن إرادتها، وهي بانتظار التبليغ الرسمي بإعادة تشغيل المطمر لاستئناف عملياتها المعتادة”.

